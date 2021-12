Piazza "assembrata": Rivoli, una sola location ospita tutti gli eventi natalizi

Natale accende le luci nella città, ma anche le polemiche attorno alla nuova formula del Villaggio di Babbo Natale. Solleva critiche e perplessità il fatto che quest’anno sono state accorpate in piazza Martiri vecchie e nuove attrazioni: la pista di pattinaggio su ghiaccio, la grande ruota panoramica, le casette che ospitano piccoli negozi di produzione di cibo dolce e salato e la casa di Babbo Natale. Quest’ultima, in particolare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nata per quel sito molti anni fa, era stata trasferita prima in piazza Bollani e poi in piazza Matteotti con l’intento di portare visitatori anche nella parte alta della città, che fa fatica ad attrarre gente nonostante la sua indubbia bellezza e l’interesse storico. Una lacuna che si sente tutto l’anno...

«Abbiamo portato una ventata di cambiamento al nostro Villaggio di Babbo Natale che si è allargato con una elegante ruota panoramica - afferma Laura Adduce, vicesindaca ed assessora al turismo - Credevamo che il Villaggio con le casette, la Casa di Babbo Natale, il laghetto ghiacciato “Pista di pattinaggio su ghiaccio”, la ruota panoramica, i Pony di Babbo Natale fossero un evento di grande slancio turistico per la nostra città. E il pensiero ci sta dando ragione». Vedere per credere. «Se andate per le strade del centro città troverete un sacco di persone contente che con gioia, serenità e spensieratezza passano momenti felici...

Per quest’anno è tardi per cambiare le carte in gioco, le regole non si cambiano in corsa, ma avrebbe potuto essere tutto diverso se i commercianti fossero stati ascoltati prima di organizzare il Natale 2021. Per sostenere il commercio locale, ma anche per dare un miglior servizio ai clienti e alla città. A dirlo è Maria Grazia Taverna, titolare di VialeScarpe e presidente di Rivoli Experience, una delle due associazioni di settore che, assieme ad Artigiani e Commercianti di piazza San Rocco e dintorni, hanno da tempo chiesto che le attrazioni natalizie fossero diffuse sul territorio. I due gruppi hanno...

