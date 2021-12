Rotoballe in fiamme: un altro rogo, stavolta a Caselette

Continuano gli incendi alle rotoballe di fieno in val di Susa. Questa volta è toccato a una cascina di Caselette. Poco dopo le 20 di sabato sera le squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenute in strada dei Prati per spegnere l’incendio di un deposito di rotoballe di fieno. Sul posto sono intervenute la squadra 21 della centrale, quelle volontarie di Avigliana ed Almese e le autobotti di Borgone e Mathi. Ad andare a fuoco sono state 200 rotoballe di fieno, accatastate in un prato all’esterno di una cascina di strada dei Prati, una piccola via che interseca l’ex statale 24. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono durate a lungo. Alla fine le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intorno alle 3 di notte...

su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021