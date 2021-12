Tav: Avigliana non verrà sventrata, ma "no" al tunnel sotto la collina morenica

Una delle principali novità emerse dal confronto di ieri a Bussoleno, nella sede dell’Unione montana a Villa Ferro, tra i sindaci della bassa valle di Susa, i tecnici della commissione Tav dell’ente sovracomunale, di Rfi, Italferr e il commissario per la tratta nazionale Tav Calogero Mauceri è che l’area della stazione di Avigliana non dovrà più essere “sventrata” come ipotizzato nel vecchio progetto preliminare datato 2012. «A suo tempo il rischio era che anche alcune abitazioni di corso Torino dovessero essere abbattute - ricorda il sindaco di Avigliana Andrea Archinà, vicepresidente dell’Unione - nel frattempo Rfi ha individuato una soluzione tecnica migliorativa, utilizzando un tronco ferroviario a monte della stazione, attraverso cui si ottiene lo stesso...

su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021