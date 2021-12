Giaveno: Ida, la maialina birichina che fa felice la famiglia

Molte famiglie italiane hanno un animaletto domestico. La maggior parte sono cani e gatti. Poi ci sono uccellini e piccoli roditori, come coniglietti, criceti. E affini. Molte meno sono quelle che hanno animali insoliti, di solito esotici. Oppure molto “nostrani”. Come la “piccola” Ida, che vive con Cristina Cerruti, già preside delle scuole di S.Ambrogio e Condove, e con il volto noto della cultura cittadina Renato Favaron, il marito. Di Cristina, non di Ida. La “piccola” è una maialina razza vietnamita, ha 4 anni, non dovrebbe più crescere, assestandosi anche come peso, intorno ai 40 kg...

Su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021