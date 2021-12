Oulx: addio a Sandro Casse, l'uomo-jet

Sarà un Natale triste per il circo bianco dell’alta valle. Mercoledì mattina, nell’abitazione del figlio a Chiuduno, in provincia di Bergamo, si è infatti spento Alessandro Casse, per tutti Sandro o Cassiot, l’uomo jet, per due volte il più veloce al mondo nel Kl sul ghiacciaio del Plateau Rosa a Cervinia negli anni ‘70. Originario di Oulx, discesista azzurro, ha legato il suo nome soprattutto al Kilometro Lanciato, stabilendo il primato mondiale nel luglio 1971 sulla pista di Plateau Rosa a Cervinia, con la velocità di 184,143 km/h. Due anni portò il limite a 184,237 km/h. Passione per la velocità che Sandro (o “Cassiòt”, come tutti lo chiamavano nell’ambiente dello sci) ha poi trasmesso al figlio Mattia, azzurro che proprio negli ultimi giorni si è tolto grandi soddisfazioni nelle gare veloci di Coppa del Mondo...

