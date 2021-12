Rosta, Luciano e la sua lotta contro la Sla

Luciano Baratella ha 56 anni, a fatto il calciatore di buon livello nel settore giovanile del Barcanova, vive a Torino dopo aver abitato per qualche tempo anche in valle di Susa, a Chianocco, e oltre metà della sua vita l’ha ormai trascorsa con un ospite indesiderato in corpo, la Sla. Alberto Curoso vive invece a Rosta dopo essere stato a lungo rivolese, fa l’osteopata, ha giocato per una vita a basket, per poi passare sulla panchina...

Su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021