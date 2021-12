S.Giorio, l'ultimo Crodino di Pupi Cantore

Ultimi caffè e ultimi Crodini per Giuseppe Cantore, che alle fine dell’anno tirerà definitivamente giù le serrande del bar-edicola-tabaccheria “Grotta azzurra” di piazza Giordano Velino, nel centro del paese. Cantore, o meglio “Pupi” come è conosciuto da tutti, 63 anni, insieme alla moglie Pina Cirmeni, 61, ha gestito ininterrottamente il locale per 33 anni, dopo aver fatto lo stesso per i sette precedenti all’autogrill di Chianocco. In tutto, in una stima per difetto fatta con il diretto interessato, nella sua carriera ha preparato oltre un milione di caffè...

Su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021