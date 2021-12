Un futuro green: il Consiglio comunale dei Ragazzi di Rivoli al lavoro

Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli. Si tratta di un concetto reso quanto mai attuale dall’emergenza climatica in corso. Per poter contenere l’incremento delle temperature medie globali entro gli 1,5 gradi centigradi è infatti necessario che nei prossimi 7-8 anni vengano messe in atto misure senza precedenti, che per forza di cose chiamano in causa gli adulti ed in particolare i decisori politici, dalle cui azioni dipende in buona parte il destino delle generazioni che verranno, a partire da quella dei nostri figli. Purtroppo tra molti adulti vi sono ancora rilevanti resistenze ad imboccare il cambiamento, e questo stride con la necessità di dover agire urgentemente. Ci dovremo pertanto rassegnare?

su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021