Avigliana: via Ailliaud, lavori per la sicurezza

Due settimane per cambiare e rendere più sicuro l’incrocio tra via Ailliaud angolo via Einaudi ad Avigliana. Tanto dureranno i cantieri al via mercoledì 12 gennaio nell’ambito del più ampio progetto “Avigliana for all”, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri con 180mila euro...

Su Luna Nuova di martedì 11 dicembre 2022