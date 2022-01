Corsa al Quirinale: per la carica servono prestigio ed empatia

Il presidente della Camera Roberto Fico ha comunicato alla Nazione la data esatta dell’avvio delle votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica: sarà il 24 gennaio prossimo. La macchina elettorale, che in una Repubblica parlamentare com’è la nostra, coinvolge i Grandi Elettori designati a scrivere un nome sulla scheda, sta scaldando i motori. Da settimane infatti si moltiplicano nomi e ipotesi. Prima fra tutte quella del Mattarella bis, con la richiesta al Sergio nazionale di tornare sui suoi passi. Eh si, perché lui che non vuole restare lo ha detto in ogni occasione, anche se tutti gli ripetono che è il candidato migliore: è il garante della Costituzione e rappresenta la Nazione nei palcoscenici internazionali. «Il ruolo del Presidente della Repubblica...

su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022