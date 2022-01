Giaveno: la città abbraccia Luisella Comba, volontaria gentile

Sono state le sirene dei mezzi del Aib Giaveno Valgioie e delle Aib amiche, a dare l’ultimo saluto a Luisella Comba, lo scorso martedì 4 gennaio mattina nella chiesa di S.Lorenzo. La donna 53enne è deceduta a causa di un ictus il 31 dicembre scorso nella propria casa. Nata nel giugno del 1968, Luisella Comba era un volto noto è molto ben voluto in città sia per la sua partecipazione alle attività dell’associazione di protezione civile, prima come operativa, poi come anima delle iniziative di raccolta fondi come “Agnolot & tajarin”, sia perché suonava nella banda Leone XIII, e ancora perché la si poteva incontrare dietro il bancone dei salumi della rivendita di Cascina Bramante, la sua seconda famiglia, e al banco che l’azienda agricola portava nei vari mercati della valle...

Su Luna Nuova di martedì 11 dicembre 2022