Pianezza, Luisa incanta sul palco di 'The Voice Senior'

La sua sfida l’aveva già vinta anni fa quando ha rinunciato al posto fisso da impiegata per provare ad inseguire il suo sogno: vivere di musica. Obiettivo raggiunto per Luisa Malafarina che la scorsa settimana ha anche centrato un altro grande risultato. Partecipare a “The Voice Senior” il talent show riservato a cantanti e musicisti over 60, condotto da Antonella Clerici, prodotto da Fremantle ed attualmente in onda...

Su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022