Susa: Clara Dal Molin, se la storia va in pensione

È stata la prima donna arruolata nella polizia municipale in valle di Susa ed ora, a 42 di distanza, va in pensione. Clara Dal Molin, 63 anni, ha vestito per l’ultima volta la divisa il giorno di San Silvestro dopo una vita intera trascorsa alla polizia municipale segusina. Ora sono numerose le donne che indossano quella divisa in tutta la valle, Cristiana Perino e Silvia Capri soltanto a Susa, ma nel 1979, quando Clara prese servizio nella storica sede sotto i portici di via Palazzo di Città, di fronte al municipio, rappresentava un’eccezione...

