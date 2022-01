Vaie: all'Alcar 20 giorni per trovare un accordo

C’è una data spartiacque nel futuro tutto da scrivere degli stabilimenti Alcar Industrie di Vaie e Lecce, che si trovano in concordato preventivo: lunedì 31 gennaio. Rimangono dunque 20 giorni esatti per raggiungere un accordo tra i sindacati e la nuova proprietà in capo alla società Aim srl del gruppo bergamasco Ovv spa (Officine Vittorio Villa), che opera nel settore dello sviluppo, produzione e assemblaggio di componenti per trattori agricoli e macchine movimento terra. Al momento i numeri sul tavolo restano quelli “generali” indicati nei mesi scorsi da Aim-Ovv, senza dettagli sui singoli stabilimenti: su 393 lavoratori attualmente impiegati (258 a Lecce, 135 a Vaie), l’impegno è di assumerne in totale un numero non superiore a 191, con un...

su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022