Bussoleno: addio Ottavio Allasio, la voce degli internati

Si è spento, all’età di 93 anni, Ottavio Allasio, testimone e protagonista di alcune pagine drammatiche della storia valsusina. I suoi funerali oggi in forma civile alle 10,30 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (la ex piazza del mercato), quindi la salma proseguirà per la cremazione...

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova