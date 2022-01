Chiusa S.Michele: c’è il "sì" dei creditori, Savio Thesan è salva

Il peggio dovrebbe essere finalmente alle spalle per la Savio Thesan, azienda per la quale nel luglio 2020 si era aperta la delicata fase del “concordato preventivo in continuità lavorativa”, conseguenza di una situazione debitoria molto pesante, con un passivo che si attestava sui 100 milioni di euro circa. Con il via libera ottenuto a fine anno dai “grandi creditori” (per lo più istituti bancari), l’azienda nei fatti è salva e può nuovamente guardare al rilancio dell’attività produttiva con maggiore ottimismo rispetto agli obiettivi fissati dal piano industriale 2020-25. Una buona notizia per tutto il territorio, che rischiava seriamente di perdere un pezzo importante della sua storia industriale, dopo la lunga crisi che nell’autunno 2017 aveva portato alla perdita di ben 72 posti di lavoro e tra 2019 e 2020 alla fuoriuscita (volontaria con incentivi) di un’altra trentina di dipendenti in esubero. La votazione...

su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022