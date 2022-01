Jacopo Suppo vice: quasi presidente di Provincia

Suppo, l’ex Provincia e l’attuale Città metropolitana sono due enti sì in continuità, ma comunque diversi fra loro: più politico il primo, più amministrativo il secondo. Non dico che lei ora sia, di fatto, come il presidente di quella che un tempo si chiamava Provincia, ma poco ci manca. Un ruolo di grande responsabilità… «La Città metropolitana deve amministrare con una visione strategica e progettuale, ma anzitutto possiede tante competenze su temi che toccano direttamente la vita dei cittadini: manutenzioni, strade, scuole, territorio, la costruzione di un rapporto virtuoso tra enti. Quelle tante piccole cose che fanno capire che lo Stato c’è. Un conto è essere un consigliere semplice che rappresenta un territorio, e come tale sono stato eletto. Un conto è avere delle deleghe. Altro conto è essere il vicesindaco: la prima cosa che dovrò fare è capire bene dove sono arrivato». E lo farà “a gratis”, perché per i consiglieri metropolitani delegati non sono previste indennità di carica, anche se giace in parlamento una proposta per ripristinarle… «Sì, lo facciamo “a gratis”, e come ha evidenziato anche il sindaco Lo Russo nel suo discorso di insediamento è una cosa indegna per un Paese come l’Italia. Tutto il meccanismo degli enti locali deve essere profondamente rivisto». Qual è stato l’impatto con Palazzo Cisterna? «Quello di essere salito su un’astronave...

su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022