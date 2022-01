Orbassano, al S.Luigi solo interventi urgenti

di STEFANO TONIOLO

Quanti sono i ricoverati per Covid-19? L’ospedale S.Luigi ieri, giovedì 13 gennaio, ha fatto il punto della situazione. «In ottemperanza a quanto richiesto dal Dirmei ed a seguito degli incontri dell’Unità di crisi aziendale, sono state attivate ulteriori aree dedicate al ricovero di pazienti Covid», ha fatto sapere l’ospedale. Al momento sono presenti due reparti di terapia intensiva, mentre i ricoveri di pazienti malati di Covid-19 sono presso l’area dell’ex urologia, in pneumologia e nel reparto di geriatria Covid. «Come da indicazioni regionali sono stati riorganizzati i servizi offerti dall’azienda ospedaliera universitaria S.Luigi; gli interventi chirurgici sono limitati alle sole urgenze indifferibili - aggiungono dall’ospedale - È stata ribadita la necessità di erogare le prestazioni di oncologia, radioterapia, dialisi, ematologia e malattie rare; vengono garantite le terapie salvavita e l’attività immunotrasfusionale; devono essere garantiti i prelievi in Inr; i Pdta diabete, Bpco scompenso cardiaco vanno garantiti qualora la loro interruzione comporti un rischio grave per la salute; viene raccomandato l’utilizzo di tutti gli strumenti di telemedicina disponibili, in tutte le aree aziendali».

Ad oggi i pazienti ricoverati per Covid-19 sono 101, di cui 9 in rianimazione, 33 nei reparti di pneumologia, 29 nel reparto di geriatria Covid e 30 nel reparto di ex urologia. Per quanto riguarda la tipologia di pazienti, in rianimazione non si trova nessuno vaccinato con dose booster, mentre il 71 per cento non è vaccinato e il 26 per cento non ha fatto la seconda dose. Nelle altre il 33 per cento dei ricoverati non ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 53 per cento non è vaccinato.

«In un momento in cui il numero dei soggetti risultati positivi al Covid ed il numero dei soggetti ricoverati, in larga misura non vaccinati, è ancora in costante aumento è assolutamente necessario perseguire la politica di completare il ciclo vaccinale del maggior numero possibile di soggetti - ha fatto sapere l’ospedale - Questa operazione garantirà una riduzione dei ricoveri ospedalieri ed in modo particolare la necessità di assistenza in terapia intensiva dei casi di maggiore gravità». Sull’andamento delle somministrazioni dei vaccini invece «l’azienda S.Luigi è impegnata in un’intensa attività vaccinale a favore della popolazione residente nell’ambito dell’Asl To3. In particolare è garantito, a seguito della prenotazione effettuata dalla Asl To3, il target di 950 vaccinazioni al giorno, dalle 9 alle 19,15 tutti i giorni della settimana».

L’attività vaccinale è svolta presso la sala convegni, dove sono presenti quattro equipe vaccinali con il personale che opera dalle 8 alle 20. «Un ringraziamento particolare, oltre a quello rivolto al personale sanitario, amministrativo e della vigilanza interna, va alla protezione civile e alla associazione volontari S.Luigi che offrono un indispensabile, costante e prezioso supporto garantendo il presidio dell’area e l’informazione agli utenti», ricordano dal nosocomio.

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova