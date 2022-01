Una serata interlocutoria, di presentazione del progetto, quella andata in scena venerdì scorso all’auditorium Daniele Bertotto con il Comitato Avigliana Città Aperta. Di fatto l’apertura dei giochi elettorali in vista del voto che in primavera o inizio estate porterà gli aviglianesi a scegliere il primo cittadino...

Su Luna Nuova di martedì 18 dicembre 2022