Caro bollette? Non con il cippato

Aumento esponenziale del costo delle materie prime, e quindi l’escalation delle bollette come sua diretta conseguenza. Uno degli effetti collaterali del Covid, molto indesiderato ma purtroppo reale e incontrovertibile visto che è un fenomeno su vasta scala, a livello mondiale, è quello che sta iniziando a manifestarsi da pochi mesi, ma che rischia di diventare, se possibile, più deflagrante dei danni sanitari che la pandemia ha portato con sè, pur gravi ed immediate. Aumenti del 30-40 per cento sulle bollette dei nostri consumi energetici sono pressochè inevitabili. Soprattutto alla voce riscaldamento ed energetico. Ma ci può essere una via di fuga, anche se non così immediata su larga scala. È quella del cippato e delle centrali a biomassa, che invece hanno...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022