Chiusa S.Michele: Ostello del Pellegrino, parte il cantiere

Il cantiere per il nuovo “Ostello del Pellegrino” muove i suoi primi passi: il verbale per la consegna ufficiale dei lavori è stato firmato lunedì 10 gennaio dal sindaco Fabrizio Borgesa e dai rappresentanti della ditta appaltatrice Edilmavi di Torino, che ora avrà 500 giorni di tempo per portare a termine l’intervento di completa ristrutturazione dell’immobile all’angolo tra piazza della Repubblica e via General Cantore, all’interno del cortile che ospita la sede Aib. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è che entro l’autunno 2023 la struttura possa essere in funzione. L’inizio formale dei lavori, che entreranno nel vivo a breve, ha comportato qualche piccola modifica alla gestione della viabilità in una zona nevralgica del paese: una porzione a sud di piazza...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022