Trana, l’anno elettorale inizia in sordina: i tre ‘papabili’ lavorano dietro le quinte

A Trana tutto tace sul fronte elettorale del paese. Questo però non significa che gli attori della scena politica locale stiano con le mani in mano. Il gossip elettorale conta almeno tre nomi di altrettanti possibili protagonisti della prossima campagna elettorale per le elezioni comunali che si terranno presumibilmente tra primavera ed estate. Pandemia permettendo. Il primo nome è quello di Anna Rita Podio, poi ci sono Cinzia Pachetti, già candida sindaco nella precedente tornata, e Giuseppe Morello, entrambi con la lista “Trana #Punto@Capo”.

L’unica certezza per ora è che sulla prossima scheda elettorale per le elezioni del sindaco, non si potrà più scrivere il nome di Bruno Gallo, l’attuale inquilino di piazza dei Caduti 1. «Ho deciso di non presentarmi più alle prossime elezioni, né come sindaco, né come consigliere», dice il sindaco uscente...

Su Luna Nuova di martedì 18 dicembre 2022