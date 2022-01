Un caffè con... Osvaldo Napoli, Quirinale e dintorni: «Così Berlusconi blocca tutto»

Onorevole Napoli, lei per la seconda volta farà parte dei “grandi elettori” per il Capo dello Stato, conosce a menadito gli ambienti parlamentari e le strategie politiche. Ci dica la verità: il “vero nome” per il Quirinale è ancora sotto copertura e verrà tirato fuori all’ultimo, o sarà uno dei tanti che già circolano? «Il “vero nome” ad oggi non c’è. E mi creda, la mia storia e la mia attuale posizione mi permettono di dire cose che altri non possono dire. Non ho nulla contro Silvio Berlusconi, ma la sua candidatura blocca tutto. Bisogna ripartire da zero e cercare una figura super partes. Oggi il Paese, grazie a Draghi, ha guadagnato una posizione di sicurezza a livello europeo. C’è bisogno di una figura altrettanto significativa per il Quirinale». Lei che conosce bene Berlusconi… ma Silvio ci crede davvero? O in fondo ha già ottenuto il risultato di tornare al centro della...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022