L’isola ortodossa: il cuore della Romania batte nella nuova chiesa

Orbassano, novembre 2021. A un certo punto sorge una chiesa. Un edificio diverso: abito in legno, lingua rumena, culto ortodosso. Un luogo sospeso. È al fondo di via della Bassa, dove la città dirada e i dintorni ancora annusano il nuovo arrivato.

«Sa cos’ha di speciale questa chiesa? Che l’abbiamo tirata su in uno dei momenti più duri della nostra vita, quello della pandemia. L’abbiamo realizzata in poco tempo. Otto mesi e due settimane. Abbiamo preparato le fondamenta, poi siamo stati fermi con i lavori per oltre un anno. A volte pensavamo che non ce l’avremmo mai fatta. Ora quasi non ci crediamo». Padre Eugenio Binzari, rumeno, è il parroco di questa storia. Ha 53 anni, fa l’elettricista, ha una moglie e due figlie: «Da noi i preti, a meno che non siano monaci, devono per forza essere sposati. Una scelta che ritengo giusta: solo chi ha famiglia può parlare...

