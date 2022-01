Mompantero: addio al ripetitore, la Rai è fuori uso. Monta la protesta

La questione digitale terrestre e rassegnazione delle frequenze televisive sta creando non pochi problemi in molti comuni montani di tutto il Piemonte fra cui Mompantero, dove in particolare nelle borgate Pietrastretta e Trinità i cittadini continuano a lamentare di non ricevere più i canali Rai. I residenti non hanno tardato a far sentire la propria protesta rivolgendosi all’amministrazione comunale: «Alcune di queste condivisibili lamentele - ha sottolineato la giunta di Mompantero in una nota pubblicata sulla sua pagina facebook - sono accompagnate da singolari suggestioni relative ad un supposto non interesse della nostra amministrazione riguardo al problema. Premesso che questa è una questione su cui l’amministrazione comunale...

La riassegnazione delle frequenze televisive per i canali del digitale terrestre sta creando seri problemi soprattutto ai territori montani, come molti utenti avranno notato, loro malgrado, nei giorni scorsi: la Città metropolitana di Torino ha quindi deciso di rivolgersi al ministero dello sviluppo economico e al ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale per sollecitare interventi risolutivi. «Abbiamo inviato una lettera ai ministri Giorgetti e Colao: la Città metropolitana è preoccupata per le ricadute sui territori periferici e montani, in cui migliaia di residenti, che non possono essere considerati cittadini di serie B, rischiano di essere ancora più marginalizzati - osserva il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - Il digital divide e...

su Luna Nuova di martedì 25 gennaio 2022