Novalesa, in fumo mille libri nell'incendio della casa

Quel soppalco in legno era una piccola grande biblioteca. Tremila libri, volume più volume meno. Uno scrigno di cultura, in particolare di cultura alpina. Ora, in una notte di vento di metà gennaio, questo tesoro è stato quasi cancellato. Un migliaio di volumi sono andati irrimediabilmente persi, altri sono da recuperare, danneggiati da calore, cenere e dall’acqua. Francis Buffille e Pierre Allio, i due scrittori francesi, promotori dell’Associazione degli autori della Savoia e dell’Arco Alpino, organizzatrice tra le altre cose del raduno degli scrittori al Moncenisio, che ormai da anni hanno scelto Novalesa come propria residenza, hanno perso una parte importante della propria vita nella notte fra giovedì e venerdì, quando la fiamme scaturite dalla canna fumaria della stufa si sono rapidamente propagate, complice il forte vento che in quel momento imperversava sulla val Cenischia, alle capriate in legno del tetto della propria abitazione di strada dell’Abbazia...

Su Luna Nuova di martedì 25 gennaio 2022



