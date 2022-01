A Cesana «l’ex statale 24 è una discarica»

Borse di plastica, lattine, bottiglie, pneumatici, escrementi. C’è tutto il bestiario dell’umano degrado nelle scarpate che costeggiano l’ex statale 24 del Monginevro, fra Oulx e Cesana, e che declivano verso il corso della Dora. Uno spettacolo non infrequente anche su altre vie di comunicazione valsusine, beninteso, ma in almeno due punti di questo percorso, su un’arteria internazionale che vuole essere la porta e il vettore del turismo in alta valle, probabilmente da un po’ di tempo si è passato il segno...

Su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022

