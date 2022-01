Pianezza, tamponi gratuiti in cortile per gli alunni

di PAOLO PACCÒ

Le scuole dell'Arca si trasformano in hotspot per l’esecuzione dei tamponi di fine quarantena. Il ritorno in classe è stato segnato da quarantene, isolamento, Dad e auto-sorveglianza. Il mese di gennaio ha registrato un considerevole incremento nella richiesta di tamponi dal mondo scuola e una crescente complessità nell’individuare luoghi in cui effettuarli. «È stato un avvio d’anno difficile - sottolinea Sara Montagnoni, dirigente scolastico delle Scuole dell’Arca - Con questa iniziativa la scuola vuole ‘alleggerire’ il carico di incombenze per le famiglie dei propri studenti e permettere agli stessi di effettuare il tampone in un ambiente conosciuto e rassicurante». Domani pomeriggio gli studenti della primaria Comissetti e della secondaria di primo grado Gualandi potranno sottoporsi al tampone gratuito nel cortile della scuola di viale San Pancrazio.



A partire dalle 15,30 personale sanitario qualificato, operando in collaborazione con una farmacia convenzionata, avvierà i tamponi degli studenti che avranno precedentemente inviato la propria adesione all’iniziativa. I risultati dei tamponi e i relativi GreenPass saranno poi a disposizione delle famiglie sulla piattaforma regionale.Un’iniziativa simile era stata presa nei giorni scorsi dalla primaria Barolo di Altessano a Venaria. L’idea è nata per far fronte alle nuove norme e protocolli per riniziare le lezioni dopo le festività natalizie. Con l’autorizzazione e la grande soddisfazione dell’Asl To3 per l’iniziativa che alleggerisce un po’ tutto il lavoro sostenuto dagli operatori per le cure e per la prevenzione dei contagi. Uno sforzo ulteriore per chi sta ore e ore in corsia o fuori negli hot spot.

La Cooperativa l’Arca nasce nel 1976 traendo ispirazione dai valori cristiani, ritenuti universali ed indispensabili per una serena convivenza, e fin dall’inizio ha mantenuto l’apertura nei confronti dei mutamenti che, nel corso della sua storia, hanno interessato il contesto in cui ha lavorato. «Per noi della Cooperativa l’Arca è importante che una scuola coniughi istruzione ed educazione, che insegni ed aiuti a crescere, che si preoccupi, nel fornire conoscenze, abilità e competenze, di consentire allo studente di scoprire il valore e il significato della propria vita. Creiamo una scuola fatta da dirigenti e docenti che valorizzano le capacità e le attitudini di ciascuno, si prendono cura di eventuali difficoltà, danno impulso alle eccellenze. Questi obiettivi vengono raggiunti tramite un corpo docente stabile e preparato che garantisce una preparazione seria e rigorosa».

La scuola primaria Comissetti è una delle più antiche scuole della provincia di Torino. Nasce alla fine dell’800 per volontà della baronessa Comissetti ed ottiene la parifica nel 1899, un anno dopo la morte della fondatrice, che nel testamento aveva lasciato i propri beni al Cottolengo. Le cottolenghine erano le suore che animavano l’asilo, la scuola e l’ospizio dedicato a Sant’Antonio abate. Negli anni successivi la scuola fu trasferita negli edifici di viale San Pancrazio e passò ai padri della Piccola Missione. La scuola “Fratelli Gualandi” è stata costituita nel 1982 ad opera di un gruppo di genitori ed è stata riconosciuta leglmente sin dal 1984. La scuola accoglie ragazzi di qualsiasi provenienza etnica, culturale e religiosa e provvede all’educazione globale della loro persona secondo la visione cristiana della vita. «Siamo una scuola cattolica aperta a tutti coloro che vogliono frequentare senza pregiudizi una scuola di eccellenza, impostata secondo un progetto educativo che viene portato avanti ormai da 40 anni».

Su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022