S.Antonino, ladri a segno in via Vignassa: bottino 6mila euro più oro

Sono entrati in casa in pieno pomeriggio e nell’ora in cui l’alloggio era rimasto “sguarnito” hanno fatto tutto, portandosi via 6mila euro e alcuni monili in oro. Il furto è stato messo a segno martedì 25 gennaio nel condominio di via Vignassa 55, in un appartamento al piano rialzato: «Non avevo mai provato una sensazione del genere - si sfoga amareggiata Loredana Collura, inquilina dell’alloggio con la sua famiglia - è un qualcosa che ti lascia un vuoto dentro, ora ogni volta che esci di casa anche per una semplice commissione hai il terrore di cosa possa succedere. Questo oltre al disgusto di pensare a persone estranee che ti buttano per aria la camera da letto: sto disinfettando ovunque in continuazione». I fatti si sono consumati tra le 16,28 e le 17,40...

su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022