Elezioni Quirinale: due voti per Emilio Scalzo, prima del Mattarella-bis

Emilio Scalzo raddoppia: in attesa dell'ormai certo bis del presidente Mattarella, che verrà votato oggi pomeriggio, nel settimo scrutinio per le elezioni del Capo dello Stato l'attivista No Tav-No Border di Bussoleno ha ottenuto due voti, dopo quello singolo ottenuto ieri alla quinta votazione. È verosimile che uno dei due sia arrivato nuovamente dal senatore Matteo Mantero (ex M5S, ora Potere al Popolo nel gruppo misto), ignota per il momento la paternità della seconda preferenza. Aver toccato quota due permette a Scalzo di entrare nel "conteggio ufficiale", come risulta dall'infografica pubblicata dal sito Internet del quotidiano La Stampa (con tanto di foto in miniatura): di norma, infatti, il nome di ogni votato viene letto pubblicamente in aula, come accaduto anche ieri da parte del presidente della Camera Roberto Fico, ma coloro che a spoglio concluso ne hanno ottenuto soltanto uno finiscono poi nel calderone dei cosiddetti "voti dispersi", come successo ieri per Scalzo.