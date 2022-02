Mattie: «Noi all’oscuro», la sindaca Pittau perde pezzi

La dura presa di posizione della sindaca Marina Pittau sulle ultime restrizioni in tema di Covid e, di conseguenza, sul green pass, è caduta come un fulmine e ciel sereno su Mattie, lasciando strascichi e ferite, alcune delle quali insanabili, anche all’interno dell’amministrazione comunale. Nella giornata di giovedì infatti la consigliera e capogruppo di maggioranza Giulia Zanolini. L’ormai ex consigliera, che occupava di cultura, biblioteca e di aspetti sociali e sanitari, forte della sua esperienza in Croce Rossa, pur non volendo entrare nel merito della radicale presa di posizione della prima cittadina, che collide un po’ con il ruolo di zelante “sceriffa” svolto nel corso dei primi lockdown, lamenta il fatto di essersi trovata di fronte ad esternazioni forti, «Senza esserne stata messa al corrente, come la maggior parte degli altri consiglieri, e soprattutto senza averle potute discutere»...

Su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2022