Rubiana: un lunedì di fuoco al Colle del Lys

Sembrava nebbia, ma era una fitta coltre di fumo grigio quella che ieri ha investito il versante sinistro della bassa val di Susa. Il vento durante il pomeriggio ha portato l’odore anche nei comuni vicini: un vento caldo che soffiava dalle Alpi e che ha alimentato un incendio boschivo sul Col del Lys. Il rogo è scoppiato intorno alle 12 di ieri mattina, lunedì 31 gennaio, e subito ha iniziato a espandersi in zona Muande-Isabello, arrivando a minacciare le prime case, molte delle quali disabitate. L’impatto non è graduale: di colpo la montagna diventa nero carbone, mentre qua e là si spengono le ultime fiammelle. Il fronte dell’incendio è lì, a due passi dalle ultime case di Rubiana, anche se queste non sono mai state in pericolo. La zona colpita è quella appena sotto al Col...

su Luna Nuova di martedì 1 febbraio 2022