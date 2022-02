Sviluppo sostenibile: partono le Cer, Comunità Energetiche Rinnovabili

L’Unione europea, per contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55 per cento entro il 2030. La relativa strategia dovrà riguardare diversi fattori, dal risparmio energetico allo sviluppo delle energie rinnovabili, senza trascurare il coinvolgimento dei cittadini. Questi ultimi da qualche tempo possono aderire o fondare le Comunità Energetiche Rinnovabili (a seguire Cer), soggetti giuridici senza fine di lucro formati da persone, enti pubblici o imprese (non del settore energetico) che uniscono le forze per essere più sostenibili. Tra i risvolti positivi delle Cer vi sono il favorire l’incontro tra gli abitanti di una comunità, migliorandone le relazioni sociali, o l’incremento della produzione di energie...

su Luna Nuova di martedì 1 febbraio 2022