Borgone: l'ex Casa anziani diventerà Centro servizi?

Qualcosa si muove, sul futuro dell’ormai ex casa anziani di Borgone. È ancora presto per dire cosa diventerà, ma nei giorni scorsi l’amministrazione comunale e il Conisa hanno iniziato ad abbozzare un percorso comune per ridare vita ad un polo socio-assistenziale a servizio del territorio nei locali di via Perodo. Il primo passo sarà decidere in cosa riconvertire la struttura, dopodiché si tratterà di trovare i finanziamenti necessari a realizzare il progetto, verosimilmente attingendo dai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolgendo i necessari interventi di ristrutturazione per adeguare gli ambienti alle nuove esigenze. La chiusura della Ra Nostra Signora del Rocciamelone risale al giugno 2021: una decisione obbligata, dopo che il 25...

su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022