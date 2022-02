La motosega d'artista di Denis Leschiera

Mamma orso con lo sguardo tra il protettivo e il preoccupato. Il suo piccolo forse un po’ impaurito che appoggia una zampa su quella molto più grande del genitore per ottenere protezione. C’è l’istinto materno, presente in tutti gli animali, c’è la natura, la sua forza e la debolezza allo stesso tempo, in quel legno che prende vita. Grazie ad una motosega. Sì, strumento ritenuto grossolano, da boscaiolo, per tagli netti su tronchi, anche di grandi dimensioni, e poi una frettolosa sramatura. Nulla a che vedere con l’arte. Invece non è così. O almeno non è più così. Perchè ci sono boscaioli, o semplicemente abituali utilizzatori di questo strumento forestale, che accanto al suo uso “normale” hanno intrapreso una via più eclettica...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022

