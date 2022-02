Pianezza, Stella al merito per una vita in officina

Non un semplice lavoro, ma un percorso di vita che va al di là della competenza e della professionalità. È ciò che accomuna i premiati con la Stella al Merito del lavoro, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica. Esempi di dedizione e passione come quello di Claudio Fornaro, per 43 anni e sei mesi alle dipendenze della Gariglio Meccanica. «Sono stato il primo operaio assunto da Renato Gariglio, fondatore dell’azienda...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022