Rivoli, ancora nessuna traccia di Raffaele Zampieri

La neve ha coperto sentieri e boschi attorno a Briançon, occultando anche quello che era visibile in autunno. Eppure la speranza non muore nel cuore di chi da un giorno all’altro ha perso le tracce di Raffaele Zampieri, 71 anni, che in quei luoghi è scomparso il 19 ottobre dello scorso anno. «L’ultimo messaggio a mia madre è delle 13,25 di quel giorno - ricorda il figlio Attilio - ma la connessione era disturbata e...

su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022