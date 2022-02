Rubiana: al Col del Lys un incendio "eterno"

Non è ancora spento l’incendio scoppiato lunedì scorso sul Col del Lys. Dopo il primo giorno di battaglia contro il fuoco la situazione sembrava più sotto controllo, ma complice il rialzarsi del vento, mercoledì mattina sono riprese le fiamme in una zona centrale, dentro al perimetro del rogo di lunedì. Il rogo era scoppiato intorno alle 12 di lunedì e aveva iniziato subito a espandersi in zona Muande-Isabello, arrivando a minacciare le prime case, molte delle quali disabitate. La zona colpita era quella appena sotto al Col del Lys, ma il vento incessante ha portato le fiamme in parte verso la cresta, in direzione del versante di Valdellatorre, e in parte in basso, verso la borgata Pascaletto. Le operazioni erano proseguite fino alla prima serata di lunedì...

su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022