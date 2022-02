Vaie, accordo Alcar: c'è anche il "sì" dei lavoratori. Ora si chiamerà Aim

Mercoledì l’ipotesi di accordo siglata a Roma, ieri il via libera da parte dell’assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Vaie. L’Alcar si rimette in cammino e può finalmente guardare al futuro con un po’ più di ottimismo. Per chiudere il cerchio manca ancora il semaforo verde da parte delle maestranze del sito produttivo di Lecce. La votazione è prevista per oggi, venerdì 4 febbraio, e qualche “mal di pancia” potrebbe venire a galla: se ciò avvenisse salterebbe tutto, anche per Vaie, ma appare del tutto improbabile che l’accordo venga bocciato. Nella peggiore delle ipotesi dovrebbe passare a maggioranza. A Vaie, invece, è stato approvato all’unanimità, con 99 voti favorevoli su altrettanti partecipanti all’assemblea, senza astensioni né voti contrari...

su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022