Come si dice in questi casi, poteva andare molto peggio. Lunedì mattina mentre si svolgevano le normali lezioni, un pezzo della copertura in lamiera del tetto della Succursale 1 dell’istituto Galileo Galilei di Avigliana, è stata divelta e portata via dal vento...

Su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022