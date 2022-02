Bussoleno, il vento sradica il tetto della tribuna

Bussoleno è sicuramente stato il centro più colpito dalle folate di foehn che hanno contraddistinto la nottata fra domenica e lunedì e l’intera mattinata di lunedì. Con punte di velocità anche superiori ai 100 km orari, era inevitabile doversi trovare di fronte alla conta dei danni. Tegole e coppi in strada, vetri rotti, alberi sradicati o tranciati di netto dalla furia di Eolo si sono contati in un po’ tutta la fascia della media valle, ma è proprio a Bussoleno dove il conto presentato dal clima è più salato. Il danno più ingente è stato senza dubbio quello subìto dal campo sportivo Luigi Portigliatti in via Cascina del Gallo. La struttura sportiva dove disputa le sue partite interne l’Union Bussoleno Bruzolo è stata travolta dal vento, che ha letteralmente sradicato la copertura in legno della tribuna...

Su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022