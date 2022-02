Ha accoltellato due carabinieri: preso al confine

Lo hanno trovato nascosto nel buio a ridosso di un pilone dell’autostrada, dopo un inseguimento durato alcuni giorni. Si è conclusa domenica sera, 6 febbraio, in alta valle Susa, la fuga del 36enne di origine marocchina ricercato per l’accoltellamento di due carabinieri a Nembro, Comune del Bergamasco passato alle cronache anche per il focolaio Covid durante la prima ondata della primavera 2020: è stato fermato a Bardonecchia, al confine con la Francia, dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, coadiuvato dai militari della compagnia di Susa e dalla polizia di frontiera del commissariato di Bardonecchia.

La vicenda riguarda il ferimento di due carabinieri di 24 e 26 anni, avvenuto la sera di giovedì 3 febbraio in località Saletti di Nembro...

su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022