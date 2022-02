S.Didero: punto informativo No Tav a fuoco, è la seconda volta da inizio anno

Si segue la pista dolosa per l’incendio al presidio No Tav di San Didero. Almeno è questa l’ipotesi che hanno messo in campo gli attivisti No Tav che si sono radunati ieri pomeriggio al presidio nel piazzale del Baraccone. Ad andare a fuoco, nella notte tra domenica e lunedì, è stata la casetta in legno del punto informativo. Intorno alle 2 alcuni cittadini avrebbero visto le fiamme levarsi dal Baraccone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Secondo i racconti di alcuni attivisti, ci sarebbero alcune persone che avrebbero visto il presidio ancora integro intorno a mezzanotte, dopo essere usciti dal ristorante vicino. Da parte loro, l’amministrazione comunale di San Didero e il movimento No Tav oggi sporgeranno denuncia contro ignoti...

su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022