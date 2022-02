Siccità: è il quarto inverno più secco negli ultimi 65 anni

In tutto il Piemonte non piove ormai dallo scorso 8 dicembre, quando anche a quote basse ci fu un’abbondante nevicata, e così la siccità diventa terreno fertile per gli incendi che nelle ultime settimane hanno segnato anche il territorio di valli e cintura. La situazione è allarmante in tutta la regione: per fare un esempio, il livello del Lago Maggiore ad oggi è a -5 centimetri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, evento accaduto raramente negli ultimi 30 anni, il che sta a significare che ci sono circa 200 milioni di metri cubi di acqua invasata in meno rispetto allo standard, con una discesa, a partire da dicembre, di cinque centimetri alla settimana. Inoltre le scarse nevicate e il protrarsi di condizioni anticicloniche con temperature superiori alla...

su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022