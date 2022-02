Chianocco, trova la spesa fuori dal negozio

Tra l’incudine e il martello. Mostrarsi integerrimi sceriffi e perdere inevitabilmente clienti, o chiudere un occhio, anche due, e accettare tutta la clientela, senza fare e farsi troppe domande, rischiando controlli e altrettanto inevitabili sanzioni. Dal 1° febbraio molti esercenti hanno dovuto fare una scelta. Ma c’è anche chi, per sopravvivere, si è è ingegnato, trovando una soluzione che potesse accontentare anche clientela no green pass senza incorrere in sanzioni. È il caso di Erika Zomer, della cartoleria “Tacabanda” del centro commerciale Le Rondini del Vernetto di Chianocco, uno degli snodi commerciali più vasti della valle...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022