Covid, ripida discesa dei casi positivi: -40% in sette giorni

di MARCO GIAVELLI

Tanto era stata vertiginosa la salita a cavallo tra Natale e Capodanno, tanto ora è ripida la discesa dei casi di Omicron in valli e cintura, dove secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati a ieri gli attualmente positivi sono 6791 (-4486), con un calo settimanale pari al 39,78 per cento: la curva dei contagi, dunque, si raffredda sempre più velocemente, visto che sette giorni fa gli infetti erano diminuiti del 27,56 per cento.

Un quadro che riflette quello regionale: nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio in Piemonte l’indice Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi si è abbassato ulteriormente, passando da a 0.73 a 0.54; migliora anche l’incidenza, che passa a 819,64 casi ogni 100mila abitanti (era 1367,10). Si riduce anche la percentuale di positività dei tamponi, che passa dal 24 al 19 per cento.

Migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che si abbassa dal 18,5 al 15,8 per cento, e anche quello dei posti letto ordinari, che passa dal 29,3 al 26,4 per cento, entrambi sotto la soglia di allerta dell’arancione. «I dati ospedalieri continuano a migliorare e anche la curva epidemiologica in Piemonte è in costante e netta riduzione - sottolineano il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi - Da oggi potremo finalmente togliere le mascherine all’aperto e tutto questo è merito dei vaccini, per cui continuiamo a essere responsabili e vacciniamoci».

La fine dell’obbligo di mascherine all’aperto è una delle misure decise dal governo per tornare verso una progressiva normalità: da lunedì 7 febbraio il green pass avrà una durata a tempo indeterminato per tutta la popolazione con booster o guarita dalla malattia con due dosi; inoltre, in un’eventuale “zona rossa”, non ci sarebbero restrizioni per la popolazione vaccinata, al contrario di quanto previsto in precedenza. Da oggi, inoltre, possono riaprire le discoteche, con accesso consentito solo ai possessori di Super green pass e obbligo di mascherina per i locali al chiuso: nei locali all’aperto e in “zona bianca”, invece, niente mascherina. Intanto la Regione ha dato indicazioni alle Aziende sanitarie per una progressiva ripresa delle attività ordinarie negli ospedali sia mediche che chirurgiche ed ambulatoriali.

Tornando ai numeri, il calo dei positivi è pressoché costante e omogeneo in tutte le macro-aree. Questa settimana la discesa più consistente si registra in val Sangone con 451 casi (-318) e un ribasso del 41,35 per cento: Giaveno 252 (-146), Coazze 59 (-38), Sangano 56 (-47), Trana 45 (-66), Reano 26 (-15), Valgioie 13 (-6).

Praticamente identico il trend in valle di Susa con 1456 positivi (-1026) e un calo settimanale del 41,34 per cento. In bassa valle sono 1289: Avigliana 251 (-137), Almese 116 (-127), Sant’Ambrogio 106 (-59), Bussoleno 100 (-70), Susa 97 (-133), Sant’Antonino 72 (-23), Condove 68 (-47), Caprie 54 (-23), Villardora 51 (-43), Caselette 51 (-12), Villarfocchiardo 40 (-25), Bruzolo 39 (-14), San Giorio 37 (-14), Borgone 35 (-18), Vaie 33 (-28), Rubiana 32 (-35), Chianocco 30 (-23), Chiusa San Michele 20 (-31), Venaus 17 (-19), San Didero 14 (-6), Mattie 14 (-5), Novalesa 9 (-8), Mompantero 3 (-6). In alta valle 167: Oulx 45 (-26), Bardonecchia 26 (-38), Meana 20 (-6), Sauze d’Oulx 17 (-3), Gravere 16 (-5), Cesana 10 (-6), Sestriere 8 (+1), Salbertrand 8 (-5), Chiomonte 5 (-10), Exilles 5 (-3), Sauze di Cesana 3 (-6), Giaglione 2 (-13), Claviere 1 (stabile), Moncenisio 1 (stabile).

Quindi la cintura ovest con 3072 casi (-2104) e una diminuzione del 40,65 per cento negli ultimi sette giorni: Rivoli 817 (-543), Collegno 811 (-508), Grugliasco 646 (-444), Pianezza 285 (-187), Alpignano 249 (-208), Buttigliera 112 (-116), Rosta 86 (-58), Villarbasse 66 (-40).

Infine la cintura sud con 1812 positivi (-1038) e un ribasso settimanale del 36,42 per cento: Orbassano 463 (-198), Piossasco 417 (-224), Rivalta 361 (-174), Beinasco 244 (-222), Volvera 169 (-127), Bruino 158 (-93).



su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022