Giaveno, spray urticante per l’autodifesa dei vigili urbani

L’amministrazione ha deciso di dotare gli agenti della polizia locale dello spray al peperoncino per l’autodifesa. «Si tratta di un dispositivo di difesa utilizzabile da tre metri di distanza che non lascia alcun danno: gli effetti di contaminazione si esauriscono in un lasso di tempo tale da permettere il fermo, l’arresto e l’accompagnamento in locali idonei senza rischi di reazioni di sorta limitando le situazioni di pericolo ed il rischio di infortuni per gli operatori di polizia», spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza Stefano Olocco...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022