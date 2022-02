Rivalta, Stellantis vara il nuovo polo ricambi

È arrivato il nuovo centro logistico Stellantis di Rivalta, realizzato sulle fondamenta dello storico impianto di produzione del gruppo Fiat che per oltre 30 anni ha visto nascere modelli che hanno fatto la storia dell’automobile italiana, dalla 124 Spider alla 128, dalla Fiat Uno all’Alfa Romeo 166. Senza dimenticare anche la Lancia Delta. Il nuovo centro, aperto nel corso del 2021, per cui sono stati investiti 150 milioni di euro nell’ambito del piano industriale per l’Italia 2019-2021 di oltre 5 miliardi di euro, supporta oltre 5mila destinazioni, con una riduzione considerevole dei tempi di consegna a dealer e officine e un conseguente miglioramento della qualità di assistenza ai clienti...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022