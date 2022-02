Emilio Scalzo "libero": l’abbraccio No Tav

Da presidio di solidarietà per Emilio Scalzo, come doveva essere in origine, il rendez-vous di sabato 12 febbraio davanti al carcere Aix Luynes di Aix en Provence si è trasformato in un momento di festa. Nel pomeriggio di venerdì 11 è arrivata infatti la notizia della scarcerazione dell’attivista No Tav-No Border di Bussoleno, che dal 3 dicembre scorso era rinchiuso nel carcere francese a seguito dell’estradizione richiesta dal tribunale di Gap, e concessa dalla giustizia italiana, per uno scontro con un gendarme durante una manifestazione a sostegno dei migranti tra Claviere e Monginevro, tenutasi la scorsa primavera. «Per ora resterà comunque in Francia, con obbligo di dimora e firma settimanale - ha annunciato venerdì pomeriggio il sito Internet...

su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022