Rivalta, indagato anche un funzionario comunale

C’è anche un funzionario del Comune di Rivalta tra i nove indagati per i quali mercoledì scorso sono state emesse misure cautelari per corruzione aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e omissione atti d’ufficio...

Su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022